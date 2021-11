Dit is de route van het Nederlands elftal richting het WK in Qatar

De openingswedstrijd van het WK staat voor 21 november op de agenda, de finale voor 18 december. Vanwege de extreme hitte in de zomermaanden in Qatar worden nationale competities zoals de Eredivisie onderbroken, evenals de Champions League, Europa League en Conference League. De meeste bondscoaches van de 32 deelnemende landen hebben hun spelers pas zo’n week voor de start van het WK bij elkaar. Veel meer tijd om hun ploeg voor te bereiden is er niet.

Het WK in Qatar is met 28 speeldagen het kortste WK sinds 1978, toen er in Argentinië slechts 38 duels op het programma stonden. Het WK van 2022 telt 64 duels, verspreid over de vijf speelsteden: Doha, Lusail, Al Khor, Al Wakrah en Al Rayyan. De openingswedstrijd is in het Al Bayt-stadion van Al Khor City, de finale in Lusail Iconic-stadion.

Chef voetbal Valentijn Driessen vond het voetbal van het Nederlands elftal tegen Noorwegen er niet uitzien. Tekst loopt door onder de video.

Bekijk ook: Oranje verslaat Noorwegen en heeft ticket voor WK in de tas

Er wordt ook gespeeld in het Al Rayyan-stadion, Al Thumama-stadion, Al Janoub-stadion, Khalifa International-stadion, Education City-stadion en Ras Abu Aboud-stadion. Het wordt een compact WK. Alle belangrijke faciliteiten en speelsteden bevinden zich binnen een straal van slechts 60 kilometer. Dat is fijn voor de fans en goed voor het milieu.

Oefenduels

Op weg naar het WK werkt Oranje nog meerdere duels af. In de eerstvolgende interlandperiode (21-29 maart) speelt de ploeg van Van Gaal twee oefenwedstrijden. Tussen 30 mei en 14 juni komt het Nederlands elftal vier keer in actie in Nations League-verband. Ook tussen 19 en 27 september staan twee duels in dat toernooi op het programma. Een week voor de WK-start op 21 november komt de definitieve selectie samen.

Loting

Pot 1

Frankrijk

Spanje

Italië

België

Pot 2

Portugal

Nederland

Denemarken

Duitsland

Pot 3

Engeland

Polen

Zwitserland

Kroatië

Pot 4