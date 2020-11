KNVB lijdt miljoenenverlies door coronavirus

De voetbalbond liep zo’n 12,5 miljoen euro aan inkomsten mis en kwam daardoor onder de streep uit op een negatief resultaat van bijna 7 miljoen euro. Vorig jaar realiseerde de KNVB een winst van 4,3 miljoen euro over het seizoen 2018/2019.

Als gevolg van het coronavirus kwam het Nederlandse voetbal in maart volledig tot stilstand. Alle competities werden afgebroken, zowel bij de profs als de amateurs. In tegenstelling tot heel wat andere competities in Europa konden de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie niet meer worden uitgespeeld. De KNVB liep ook inkomsten mis omdat heel wat interlands werden geannuleerd.

Veiligheidsmodus

De voetbalbond schakelde al bij de start van de coronacrisis over op wat het zelf de „veiligheidsmodus” noemt. Uitgaven werden zoveel mogelijk beperkt, omzetderving werd deels opgevangen met steun van sponsoren en partners en door gebruik te maken van de eerste NOW-regeling van de overheid. De KNVB kon daardoor de lonen blijven betalen en hoefde geen personeel te ontslaan. Het aantal personeelsleden van de bond groeide afgelopen seizoen van 491 naar 516.

Hoewel de KNVB de inkomsten zag teruglopen door de coronacrisis, droeg de voetbalbond bij aan steunpakketten voor de clubs. Zo werd samen met hoofdsponsor ING en de internationals van Oranje al in april een noodpakket van 11 miljoen euro samengesteld, bedoeld om zowel profs als amateurs te helpen. De KNVB leverde ook een bijdrage aan het solidariteitsfonds voor het betaalde voetbal. De bond gaf clubs uitstel voor het aflossen van leningen en hielp de amateurs in financieel opzicht door bepaalde bedragen niet te incasseren.

Eigen vermogen teruggelopen

De voetbalbond had overigens voor het boekjaar 2019/2020 al 4,9 miljoen gereserveerd voor projectmatige uitgaven, afkomstig uit de opgebouwde bestemmingsreserves. Het resterende tekort van 2 miljoen komt uit het eigen vermogen van de KNVB, dat ruim 63 miljoen euro bedroeg en nu is teruggelopen tot 56,5 miljoen.

Ook Oranje speelt in lege stadions, zoals hier afgelopen zondag tijdens het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina. Ⓒ ANP

Het coronavirus gaat ook impact hebben op het huidige boekjaar en naar verwachting eveneens op het volgende seizoen. Het profvoetbal is na de zomer weer begonnen; aanvankelijk met een beperkt aantal toeschouwers in de stadions, maar sinds enkele weken spelen de clubs en ook de nationale ploegen in lege stadions. Het amateurvoetbal ligt sinds vorige maand helemaal stil en die competities worden op z’n vroegst pas half januari hervat.

Blijven investeren

„De KNVB zal blijven investeren om clubs, voetballers, bestuurders en trainers in het betaald voetbal en het amateurvoetbal door de coronacrisis heen te helpen”, benadrukt de bond in het jaarverslag.