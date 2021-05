Serie A-sensatie Jerdy Schouten heeft AS Roma, Milan en Atalanta achter zich aan

Dat wordt in Italië van alle kanten bevestigd. Schouten heeft sinds zijn komst van Excelsior Rotterdam (!) steeds meer en ook blijvend geïmponeerd bij de ploeg van Sinisa Mihajlovic. Zijn trainer staat trouwens in de nadrukkelijke belangstelling van Lazio Roma, de club waar hij als speler zijn hoogtijdagen vierde. De kans is groot dat ook Lazio Roma zich daardoor bij het rijtje gegadigden voegt. Mihajlovic is helemaal weg van de kwaliteiten van Schouten, die statistisch gezien als één van de meest complete spelers op zijn positie geldt in Italië en razendsnel constant wist te presteren in een topcompetitie.

Schouten heeft hiermee de nummers 2, 3, 6 en 7 van het afgelopen seizoen achter zich aan. De hun status reparerende Milanezen, de Champions League-sensatie van vorig seizoen, het Roma van José Mourinho en slapende reus Lazio.

In een nieuwe podcast Kick-off gaat het vizier op Oranje. Chef voetbal Valentijn Driessen, Nederlands elftal-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee nemen de laatste ontwikkelingen door richting het EK.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.