Van Marwijk geeft regering belangrijk signaal: ’Help het voetbal!’

De man die het Nederlands elftal in 2010 naar de finale van het WK leidde, zegt in zijn exclusieve column in Telesport dat alle hulp nodig is om ervoor te zorgen dat prof- en amateurclubs het hoofd boven water kunnen houden.

De kunst- en cultuursector heeft wel al 300 miljoen euro toegezegd gekregen. In een tijd waarin miljoenen gezinnen met kinderen niet aan sport kunnen doen en zowel mentaal als fysiek lijden, wijst Van Marwijk op het maatschappelijk belang van voetbal én op die van de Eredivisie voor de samenleving.

„Topvoetbal heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Je kunt het niet los zien van al die vaders, moeders en kinderen die betrokken zijn bij de 3000 verenigingen en ruim 64.000 teams die dit land telt. Ze houden van een sport die veel meer vervult dan alleen een sociale en economische rol”, aldus de Limburger.

Van Marwijk vindt dat serieus moet worden onderzocht wanneer en vooral hoe er weer een vorm van competitie kan worden opgesteld. In Duitsland heeft het profvoetbal toestemming om vanaf 9 mei de competitie te hervatten.

Voor de Nederlandse sport is het vanavond D-day, als premier Mark Rutte bekendmaakt of er weer evenementen en wedstrijden mogelijk zijn in de komende maanden.

