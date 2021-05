Italiaanse dokter krijgt voorwaardelijke celstraf en boete van 1 miljoen euro na dood Davide Astori

Astori overleed drie jaar geleden aan gevolgen van een tachyaritmie, een abnormale versnelling van de hartslag. Hij stierf op 31-jarige leeftijd op een hotelkamer, een dag voor een duel van zijn club Fiorentina met Udinese. Dokter Galanti had de 14-voudig international van Italië na onderzoek toestemming gegeven om te voetballen. Ook moet Galanti de familie van Astori een schadevergoeding van 1 miljoen euro betalen.

Extra onderzoeken

Volgens het parket had de arts, op basis van de testresultaten, bijkomende onderzoeken moeten uitvoeren om een mogelijk hartprobleem te detecteren. Het parket eiste een gevangenisstraf van achttien maanden.

De advocaat van Galanti liet onmiddellijk na het vonnis weten in beroep te gaan. „We wachten op de motivatie van het verdict om de redenering van de rechter te kunnen begrijpen. Daarna gaan we in beroep”, wordt meester Sigfrido Fenyes geciteerd door La Gazzetta dello Sport. „Ik heb mijn cliënt telefonisch op de hoogte gebracht en hij reageerde verbaasd. We dachten te voldoen aan de voorwaarden om vrijuit te gaan. Dit is een verrassing en voelt bitter aan.”