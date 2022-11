Rafael Nadal: ’Je weet nooit wanneer het de laatste deelname wordt’

Het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers begint over anderhalve week. „Ik heb er zin in, ondanks dat het niet de beste maanden voor me zijn geweest. De afgelopen vijf maanden ben ik te weinig op de tour geweest. Ik heb weinig kunnen trainen met de jongens en dat is wat ik nodig heb”, aldus de nummer 2 van de wereld.

„Het is moeilijk voor me dat ik nu in een dusdanige vorm naar de ATP Finals ga om een toernooi te kunnen winnen dat ik in mijn hele carrière nog nooit heb gewonnen. Als ik me goed voel, ga ik proberen er wat eerder naartoe te gaan om veel te kunnen trainen. Ik heb niets te verliezen.”

Nadal stond twee keer in de finale van de ATP Finals en in 2013 voor het laatst. Hij sloeg het toernooi de laatste jaren ook geregeld over, mede vanwege blessureleed.

Nadal speelde in Parijs zijn eerste wedstrijd sinds de US Open, waar hij begin september in de vierde ronde verloor. Zijn partner beviel onlangs van een zoon.