Mourinho: ’Hereniging met Zlatan slaat nergens op’

Daar heeft de Portugees dan wel weer een logische verklaring voor: „Met Harry Kane hebben we de beste spits van Engeland.” Mourinho, die aan de BBC aangeeft dat hij een ’meer dan bijzondere band met Zlatan heeft’, is lovend over de Zweed, maar wijst het gerucht naar het rijk der fabelen: „Geweldige speler, geweldige kerel, maar hij zou geen enkele kans hebben.” De twee kenden samen een succesvolle periode bij Inter in Milaan.

Mourinho is duidelijk tevreden over zijn huidige spits Kane. De cijfers van de aanvaller van het nationale elftal liegen er ook niet om: 175 treffers in 269 wedstrijden voor de Spurs. Momenteel staat hij derde op de alltime topscoorderslijst, achter Bobby Smith (208 goals) en legende Jimmy Greaves (266 goals).