AZ na wanvertoning met hangen en wurgen voorbij FC Vaduz

Waardoor AZ voor de 21e keer op rij ongeslagen bleef in een Europese thuiswedstrijd, een reeks die werd ingezet op 2 augustus 2018 tijdens een 2-1 zege op FC Kairat Almaty. Na twee zeges gaat de club uit Alkmaar riant aan de leiding in Groep E van de Conference League.

Hoewel het telraam voorzichtig van de zolder was gehaald in het AFAS Stadion, dat met 8.523 toeschouwers matig bezet was, ondernam AZ in het eerste kwartier geen enkele doelpoging. En dat tegen FC Vaduz uit Liechtenstein, waar net zoveel vlakke meters liggen als, pak ‘m beet, op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer.

Basisdebuut Barasi

De eerste kans die de thuisploeg na zestien minuten kreeg was echter een hele grote en werd op de rechterflank knap voorbereid door Jens Odgaard. De Deen stak spits Yusuf Barasi vrij voor Benjamin Büchel, die de doelman uit Vaduz wel omspeelde maar zwak in schoot. Daardoor kon de bal van de doellijn worden gewerkt.

Ja, Barasi stond inderdaad in de basis van AZ 1, voor de eerste keer in zijn leven. De Turkse jeugdinternational werd door Jansen in de punt van de aanval geposteerd, waardoor Jens Odgaard naar de rechterflank verhuisde. Twee minuten na zijn gemiste kans schoot Barasi prompt wel raak, van twintig meter en via de schoen van Gabriel Isik: 1-0.

Barasi maakte de eerste voor AZ. Ⓒ Pro Shots

Historische treffer

De toeschouwers waren na de treffer amper gaan zitten, of het stond alweer gelijk. Anthony Goelzer schreef geschiedenis door vanaf de linkerkant van het strafschopgebied kiezelhard en diagonaal binnen te poeieren: 1-1.

De goal was een primeur voor het Liechtensteinse voetbal: het was eerste goal ooit van een club uit het dwergstaatje in de groepsfase van een Europees toernooi. Sterker: het was ook het eerste schot op doel ooit, aangezien de ploeg daar in het thuisduel met Apollon Limassol niet in was geslaagd.

Verbouwde defensie

Bij de goal stond de Alkmaarse verdediging overigens niet al te best. De defensie was op drie posities gewijzigd ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen FC Twente. Yukinari Sugawara kreeg de voorkeur boven Pantelis Hatzidiakos, de achttienjarige sensatie Maxim Dekker moest plaatsmaken voor de herstelde captain Bruno Martins Indi en Mees de Wit mocht het een keer vanaf de eerste minuut laten zien als linksback. Milos Kerkez kon zich in alle rust voorbereiden op het onderonsje met Dusan Tadic, komende zondagmiddag in Alkmaar (16.45 uur) te gast met Ajax.

Ondanks zeer slordig spel van de thuisclub had AZ voor rust weer op voorsprong moeten komen na een vloeiende aanval over links. Ditmaal zette Myron van Brederode spelmaker Tijjani Reijnders voor de goal. Die deed niet veel verkeerd en leek de bal langs Büchel te liften, maar deze kreeg nog net zijn linkerhand tegen de bal. En ja, wie tegen een club uit Liechtenstein met 1-1 de rust ingaat, wordt getrakteerd op een striemend fluitsignaal.

Rood Büchel

Barasi had de toeschouwers gelijk voor hem en zijn ploeggenoten kunnen winnen, ware het niet dat hij in de tweede minuut na rust rakelings voorlangs schoot. De volgende dot van een kans was echter voor FC Vaduz, maar de Nigeriaanse spits Franklin Sasere had blijkbaar een vuiltje in zijn oog toen hij uit een voorzet van Dario Ulrich vrij kon inkoppen.

Op het uur verzond Jordy Clasie een diepe bal met grote gevolgen. De doorgebroken Odgaard werd getorpedeerd door Büchel, die met rood kon inrukken. Zijn vervanger Gion-Fadri Chande had op de daaropvolgende vrije trap van Reijnders gelijk een topsave. Uit de rebound kopte invaller Mayckek Lahdo op de lat.

Joker

Niet veel later onderscheidde Chande zich opnieuw bij twee gevaarlijke schoten van Odgaard. Met een man meer toonde AZ eindelijk wat bravoure, maar het hield niet over. Maar op een kopbal van joker Sam Beukema, uit een heerlijk afgesneden voorzet van de laat ingevallen Milos Kerkez, had de dappere Zwitserse goalie geen verweer: 2-1.

Wie dacht dat AZ de gasten na de verkregen voorsprong nog wel even de genadeklap zou toedienen, had het lelijk mis. FC Vaduz kwam met een minder nog driemaal akelig dicht bij de gelijkmaker, maar die schande bleef een zwak AZ bespaard. In de blessuretijd, terwijl twee spelers uit Liechtenstein met kramp op de grond lagen, schoot Sugawara de 3-1 tegen de touwen. Daarmee was AZ dan toch nog even ’los’, want De Wit trakteerde het publiek ook nog op 4-1.