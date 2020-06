Bundesliga wil geleidelijk fans bij wedstrijden toelaten

Seifert zegt te begrijpen dat het voetbal geen uitzonderingspositie mag innemen. Maar nu het aantal besmettingen met het coronavirus terugloopt, ziet hij dat er overal in Duitsland veel veiligheidsmaatregelen langzaam worden versoepeld. In zijn ogen kan ook het betaalde voetbal daar van profiteren.

De Bundesliga wordt dit seizoen afgemaakt zonder publiek en met strikte regels om het coronavirus tegen te gaan. Seifert voelt zich gesterkt door uitspraken van Horst Seehofer, de minister van Binnenlandse Zaken. "Ik heb er vertrouwen in dat we het publiek in het nieuwe seizoen geleidelijk aan weer binnen kunnen laten", zei hij zaterdag. "Niet meteen allemaal, zoals voor de uitbraak van corona. Maar met minder toeschouwers, zodat we afstand tussen de stadionbezoekers behouden."

Een concrete uitwerking is er nog niet, zegt Seifert. Zo is het nog onduidelijk hoe het geringe aantal tickets over de vele seizoenkaarthouders moet worden verdeeld. Seifert hoopt dat er ook snel meer journalisten (op dit moment maximaal 10) en fotografen (maximaal 3) naar een wedstrijd mogen.