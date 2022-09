Voetbalster Diallo weer vrij in zaak mishandelde oud-teamgenote bij PSG

Video

‘Dit laat zien hoe radeloos Poetin op dit moment is’

De aandacht van de oorlog in Oekraïne lijkt zich te verplaatsen naar het zuiden. President Volodimir Zelenski zegt dat meerdere steden daar bevrijd gaan worden. Ondertussen is het in de buik van Rusland onrustig. Defensiespecialist Patrick Bolder over de laatste stand van zaken.