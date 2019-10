Dit staat Advocaat op korte termijn bij Feyenoord te wachten

Dick Advocaat in zijn tijd bij FC Utrecht in De Kuip. Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Voor een aantal spelers bij Feyenoord is de per direct aangestelde trainer Dick Advocaat geen nieuw gezicht, omdat ze hem ook al meemaakten in 2016 in de rol als adviseur en klankbord van Giovanni van Bronckhorst. In die periode stond Advocaat nooit in trainingspak op het veld. Hij bleef in gewone kleding de training volgen en besprak met Van Bronckhorst op de club verder de staat van het elftal.