Mercedes-teambaas Toto Wolff lyrisch over ’amigo’ Max Verstappen

„Max doet het fantastisch”, aldus Wolff, die met Mercedes in Imola de zevende constructeurstitel op rij binnenhaalde. „Hoe zal ik het zeggen: hij rijdt beter dan waar de auto eigenlijk toe in staat is. Elk weekeinde zien we drie amigo’s vooraan rijden. Hij weet zich telkens vast te klampen.”

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton, op weg naar zijn zevende wereldtitel, en Valtteri Bottas hebben beter materiaal dan de coureur van Red Bull Racing, maar hebben toch geregeld veel van Verstappen te duchten.

Wolff – die mogelijk stopt als teambaas en doorgaat in een andere functie – weet dat hij ook volgend seizoen op zijn hoede moet zijn voor Verstappen. „Ik denk dat Honda in hun laatste jaar als motorleverancier goed wil afsluiten en extra gemotiveerd zal zijn. Dat zal ook gelden voor Red Bull. En, last but not least, ook voor Max.”

