Engelse media: ’Briljant optreden Donny van de Beek’

Donny van de Beek maakt veel indruk in Engeland. Ⓒ ANP/HH

Donny van de Beek kreeg dinsdagavond eindelijk weer eens de kans om vanaf de aftrap te laten zien wat hij waard is in het shirt van Manchester United. Op Old Trafford maakte de 23-jarige Nederlander direct indruk in het Champions League-treffen met Istanbul Basaksehir: 4-1. In Engelse media wordt de voormalig speler van Ajax geprezen. Ook op enkele iconen van United heeft hij indruk gemaakt.