Live beker: Feyenoord treft NAC om plek in bekerfinale

Volg de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en NAC van minuut tot minuut via onze live widget.

Eric Botteghin begin in de basis bij Feyenoord. De verdediger uit Brazilië is voldoende fit om weer voor zijn club in actie te kunnen komen.

Botteghin maakte afgelopen zondag zijn rentree bij Feyenoord in het uitduel met PSV (1-1). Hij maakte het enige doelpunt van zijn ploeg in Eindhoven. Daarvoor miste de verdediger enkele duels omdat hij geblesseerd was. Trainer Dick Advocaat geeft hem tegen NAC opnieuw de voorkeur boven Edgar Ié.

Ridgeciano Haps krijgt in de Rotterdamse Kuip opnieuw een kans als linksbuiten. Robert Bozenik vervangt weer de geblesseerde centrumspits Nicolai Jørgensen. Rechtsback Rick Karsdorp houdt Lutsharel Geertruida op de bank.

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Karsdorp, Botteghin, Senesi, Malacia, Toornstra, Fer en Kökcü; Berghuis, Bozenik en Haps.

Opstelling NAC Breda: Olij, Van Anholt, Van Hecke, Monsalve, Riera, Haye, Azzagari, Verschueren, EL Allouchi, Boussaid en Stokkers.