Jordi Cruijff: ’Symbolisch dat er een stadionnetje naar mijn vader wordt vernoemd’

„Het is symbolisch dat er een stadionnetje bij FC Barcelona naar mijn vader wordt vernoemd, omdat het de eerste stap op weg is naar het eerste team”, tekende de BBC op uit de mond van Jordi Cruijff. „Mijn vader stond er als coach om bekend dat hij jonge spelers een kans wilde geven.’

„Ik betrap me erop dat ik vaak aan mijn vader denk als ik bepaalde beslissingen moet nemen nu ik trainer ben. Als ik iets besluit kies ik meestal voor een jonge speler of een de meest aanvallende.” Jordi Cruijff is momenteel in dienst bij het Chinese Chongqing Dangdai Lifan FC.

Jordi Cruijff toonde zich ook verguld met het standbeeld van zijn vader. „Dit standbeeld vervult het hele gezin met trots”, aldus Jordi die net als zijn moeder Danny bij de onthulling was. „We willen iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Het beeld staat op een plek die voor hem heel bijzonder was, waar hij als speler en trainer veel tijd heeft doorgebracht.”

