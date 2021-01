Vitesse zet met moeizame zege stap richting bekerdoel

De KNVB-beker is een belangrijk doel voor Vitesse dit seizoen. Daarom trad de ploeg van Thomas Letsch aan met de gebruikelijke startopstelling. In vergelijking met de uitwedstrijd tegen FC Emmen van afgelopen zaterdag keerden Openda en Oussama Darfalou terug in de basis.

Waar Vitesse tegen FC Emmen een vliegende start kende en binnen tien minuten met 2-0 voorkwam, ging het tegen de Hagenaars een stuk moeizamer. In de 25e minuut was het alsnog raak, toen Openda de bal binnentikte na goed voorbereidend werk van Oussama Tannane.

Geen enkel risico

Waar Vitesse wel in de sterkste opstelling aantrad, gold dat niet voor ADO Den Haag. Met het oog op de belangrijke degradatiekraker tegen FC Emmen van zaterdag had trainer Ruud Brood de dertigers Michiel Kramer, Marko Vejinovic en Daryl Janmaat buiten de ploeg gelaten om geen enkel risico te nemen. Het verzwakte ADO verkocht zijn huid duur en kreeg een goede kans op de gelijkmaker, maar Vicente Besuijen kopte in kansrijke positie naast.

Trainer Ruud Brood spaarde diverse ADO-spelers. Ⓒ BSR Agency

Omdat Vitesse verzuimde de marge op te voeren, bleef het spannend. Het grootste gevaar voor het Arnhemse doel ontstond toen doelman Remko Pasveer een voorzet van invaller Amar Catic loste. Letsch besloot drie wijzigingen door te voeren. Met Armando Broja Idrissa Touré en Daan Huisman ging Vitesse op jacht naar een grotere voorsprong. Die leek er te komen bij een hectische situatie voor het Haagse doel, waarbij het een wonder was dat de bal er niet in ging. Na goed terugleggen van Touré kreeg Broja de bal niet voorbij Luuk Koopmans, terwijl de rebounds niet besteed waren aan Jacob Rasmussen en Huisman. In de 71e minuut werd de wedstrijd alsnog beslist, toen Matus Bero de marge op twee bracht.

Snoekduik

De tweede goal had geen positief effect op Vitesse, dat de teugels wel heel nadrukkelijk liet vieren. Twee keer ontsnapte de thuisploeg miraculeus aan een tegengoal. Na een slippertje van Pasveer leek ADO-invaller David Philipp te gaan scoren, maar wist invaller Tomas Hajek de bal nog net voor de doellijn weg te halen en meteen daarop moest Pasveer met een snoekduik de bal uit de doelmond weghalen, nadat Vitesse-speler Danilho Doekhi de bal helemaal verkeerd had geraakt. De aansluitingstreffer kwam er alsnog, nadat invaller Catic goed voor zijn bewaker Eli Dasa wist te komen en de 2-1 intikte. Zo werd het nog een spannende slotfase, waarin Vitesse flink aan de bak moest om de zege veilig te stellen.

Vitesse-trainer Thomas Letsch wil hoge ogen gooien in het bekertoernooi. Ⓒ BSR Agency

In de vijfde minuut van de blessuretijd kreeg Philipp nog een open kans voor ADO, maar na de gelijkmaker in de 94e minuut van nota bene doelman Luuk Koopmans in de vorige ronde tegen Sparta Rotterdam, bleef een late gelijkmaker ditmaal uit.

Vierde keer in vijf seizoenen

Daardoor heeft Vitesse zich voor de vierde keer in de afgelopen vijf seizoenen de kwartfinales van de KNVB-beker gehaald. Twee keer was de kwartfinale het eindstation, maar in het seizoen 2016/2017 boekte Vitesse onder trainer Henk Fraser het grootste succes in de 128-jarige clubhistorie, toen de KNVB-beker werd gewonnen. Die mogelijkheid heeft de ploeg van Letsch dit seizoen nog steeds ondanks de weinig indrukwekkende wedstrijd tegen ADO Den Haag.