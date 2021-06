Sport Kort: Brazilië verslaat Ecuador in WK-kwalificatie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Mavericks en Clippers hebben zevende duel nodig

08.52 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers hebben een zevende duel afgedwongen in de strijd met Dallas Mavericks om een plaats in de tweede ronde van de play-offs in de NBA. De Clippers wonnen het zesde duel in Dallas met 104-97 waardoor alle zes tot nu toe gespeelde duels in deze best-of-seven reeks gewonnen werden door de uit spelende ploeg. Dat gebeurde niet eerder in de geschiedenis van de Amerikaanse profcompetitie.

Groot was de rol van Kawhi Leonard. De 29-jarige speler van LA Clippers kwam voor ruim 18.000 toeschouwers in Dallas tot 45 punten, een evenaring van zijn beste score ooit in de play-offs. Bij Dallas viel sterspeler Luka Doncic tegen. Hij schoot slechts twee keer uit negen pogingen raak van buiten de driemeterlijn en bleef steken op 29 punten.

Brazilië klopt Ecuador in WK-kwalificatie

08.39 uur: Brazilië heeft in de strijd om kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar de vijfde zege in vijf duels geboekt. Tegen Ecuador won de ploeg van bondscoach Tite met 2-0. Neymar maakte de tweede treffer uit een omstreden strafschop.

Aanval Richarlison had in de 65e minuut de score geopend van het duel dat in Porto Alegre vanwege de coronamaatregelen zonder publiek werd gespeeld. In de blessuretijd zette scheidsrechter Alexis Herrera een vrije trap net buiten het strafschopgebied na minutenlang overleg met de VAR om in een penalty. Neymar zag zijn inzet, na een haperende aanloop, gestopt door doelman Alexander Dominguez. Het spel ging door tot Herrera floot, na ingefluisterd te zijn door de VAR, om de strafschop over te laten nemen. Dominguez had te vroeg bewogen. Neymar schoot in tweede instantie wel raak.

Dinsdag speelt Brazilië tegen Paraguay.