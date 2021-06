Sport Kort: Vijf poles op rij voor Quartararo in MotoGP

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Vijf poles op rij voor Quartararo in MotoGP

15:11 uur Fabio Quartararo heeft voor de vijfde keer op rij poleposition veroverd in de MotoGP. De Fransman won op zijn fabrieksmachine van Yamaha ook de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje.

Hij was op het circuit van Barcelona nipt sneller dan de Australiër Jack Miller (Ducati). Het verschil was 37 duizendsten. De Fransman Johann Zarco (Ducati) reed de derde tijd.

Quartararo is ook de leider in het kampioenschap. Hij won al drie grands prix dit jaar. Zarco is de nummer 2 in de stand.

Voetbal: Hollerbach nieuwe coach Sint-Truiden

13.31 uur: Bernd Hollerbach is benoemd tot coach van Sint-Truiden. Dat maakte de Belgische voetbalclub, ook wel STVV genoemd, zaterdag bekend.

De 51-jarige Duitser volgt Peter Maes op, die naar Beerschot trok. Hollerbach zat zonder club sinds hij in juni 2020 Moeskroen verliet. In het seizoen 2019-2020 loodste hij die club naar de tiende plaats in de Belgische Jupiler Pro League. "We zijn verheugd om een ervaren coach met een goede kennis van de Belgische competitie aan ons te kunnen binden", meldt de club uit Belgisch Limburg.

Hollerbach begon zijn trainerscarrière als assistent bij VfL Wolfsburg onder Felix Magath, met wie hij later ook bij Schalke werkte om vervolgens weer terug te keren bij Wolfsburg. In 2019 begon hij aan zijn eerste klus in België.

Volleybal: Vijfde nederlaag Nederlandse mannen in Nations League

11.56 uur: De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste zege in de Nations League van vrijdag op Duitsland geen vervolg kunnen geven. Argentinië was in drie sets te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza: 25-19 25-20 25-23.

Het was de vijfde nederlaag voor Oranje in het toernooi dat in de bubbel van het Italiaanse Rimini wordt afgewerkt. Eerder werd verloren van Rusland, Japan, Iran en Slovenië.

Maikel van Zeist, Nimir Abdelaziz, Thijs ter Horst, Wessel Keemink, Robbert Andringa, Fabian Plak en libero Just Drinkers waren de basisspelers waarmee Piazza begon. In de loop van de wedstrijd liet hij vrijwel al zijn bankspelers minuten maken tegen de Argentijnen, de nummer 10 van de wereld. Oranje staat achttiende. Abdelaziz was met 22 punten zoals gebruikelijk topschutter bij Oranje, dat het toernooi woensdag vervolgt met een wedstrijd tegen Brazilië.

De komende drie dagen zijn de vrouwen weer aan de beurt in Rimini, met zondag voor Nederland een duel met Japan.

Handboogschieten: Zilver voor compoundvrouwen bij EK

11.12 uur: De Nederlandse vrouwen hebben bij de EK handboogschieten in het Turkse Antalya het zilver gepakt op het onderdeel compound voor teams. Sanne de Laat, Inge van der Ven en Jody Vermeulen verloren in de finale van Frankrijk.

Compound is een niet-olympisch onderdeel. De Laat strijdt individueel later op de dag om het brons met de Belgische Sarah Prieels.

Bij de mannen staan Steve Wijler, Sjef van den Berg en Rick van der Ven zondag in de teamfinale van het onderdeel recurve. Het Oranje-trio treft dan de schutters van Oekraïne.

Beachvolleybal: Varenhorst en Van de Velde verslaan favorieten en plaatsen zich voor kwartfinale

10.20 uur: Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het viersterrentoernooi uit de WorldTour in Ostrava. Het Nederlandse koppel schakelde de Europees kampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit: 21-17 21-18. De Noren waren de nummer 1 van de plaatsingslijst in Tsjechië.

In de strijd om een plek in de halve finales nemen ze het zaterdagmiddag op tegen hun landgenoten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die in een Nederlands onderonsje te sterk waren voor Stefan Boermans en Yorick de Groot: 21-19 21-15.

Tennis: Wawrinka mist ook Wimbledon door blessure

10.09 uur: Tennisser Stan Wawrinka heeft zich afgemeld voor Wimbledon, het grastoernooi dat op 28 juni begint. De Zwitser heeft nog steeds te veel last van een blessure aan de linkervoet die hem ook weghield van Roland Garros, waar hij in 2015 een van zijn drie grandslamtitels veroverde.

De voormalig nummer 3 van de wereld onderging eerder dit jaar een operatie aan de gekwetste voet. Sinds maart kwam hij al niet meer in actie op de tennisbaan. Wawrinka nam vijftien keer deel aan Wimbledon waar hij in 2014 en 2015 de kwartfinales haalde. De 36-jarige tennisser werkt aan zijn herstel in zijn woonplaats Monaco. Hij liet eerder nog weten te hopen op tijd fit te zijn voor het grasseizoen.

Basketbal: Mavericks en Clippers hebben zevende duel nodig

08.52 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers hebben een zevende duel afgedwongen in de strijd met Dallas Mavericks om een plaats in de tweede ronde van de play-offs in de NBA. De Clippers wonnen het zesde duel in Dallas met 104-97 waardoor alle zes tot nu toe gespeelde duels in deze best-of-seven reeks gewonnen werden door de uit spelende ploeg. Dat gebeurde niet eerder in de geschiedenis van de Amerikaanse profcompetitie.

Groot was de rol van Kawhi Leonard. De 29-jarige speler van LA Clippers kwam voor ruim 18.000 toeschouwers in Dallas tot 45 punten, een evenaring van zijn beste score ooit in de play-offs. Bij Dallas viel sterspeler Luka Doncic tegen. Hij schoot slechts twee keer uit negen pogingen raak van buiten de driemeterlijn en bleef steken op 29 punten.

Brazilië klopt Ecuador in WK-kwalificatie

08.39 uur: Brazilië heeft in de strijd om kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar de vijfde zege in vijf duels geboekt. Tegen Ecuador won de ploeg van bondscoach Tite met 2-0. Neymar maakte de tweede treffer uit een omstreden strafschop.

Aanval Richarlison had in de 65e minuut de score geopend van het duel dat in Porto Alegre vanwege de coronamaatregelen zonder publiek werd gespeeld. In de blessuretijd zette scheidsrechter Alexis Herrera een vrije trap net buiten het strafschopgebied na minutenlang overleg met de VAR om in een penalty. Neymar zag zijn inzet, na een haperende aanloop, gestopt door doelman Alexander Dominguez. Het spel ging door tot Herrera floot, na ingefluisterd te zijn door de VAR, om de strafschop over te laten nemen. Dominguez had te vroeg bewogen. Neymar schoot in tweede instantie wel raak.

Dinsdag speelt Brazilië tegen Paraguay.