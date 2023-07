Semenya haalt gelijk bij Hof, maar kan WK vergeten

Semenya kreeg een krappe meerderheid van vier stemmen voor en drie tegen bij het hof. Ze kan daardoor haar juridische strijd tegen World Athletics voorzetten. Die internationale atletiekfederatie besliste met het oog op eerlijke competitie in 2018 dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte remmers moeten nemen om aan wedstrijden op de afstanden van 400 meter tot en met 1 Engelse mijl te kunnen meedoen.

Semenya weigerde medicatie te nemen om haar testosteronspiegel te verlagen. De atlete klaagde de mondiale bond aan bij het internationaal gerechtshof (CAS), maar kreeg geen gelijk. Ze vond ook geen gehoor bij een federale rechtbank. Door de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg kan ze opnieuw een rechtszaak tegen World Athletics beginnen.

WK in Boedapest

De wereldkampioenschappen atletiek van volgende maand in Boedapest komen te vroeg te voor Semenya, die tweemaal goud won op de 800 meter van de Olympische Spelen en driemaal wereldkampioen werd op haar favoriete onderdeel. World Athletics laat in een reactie op de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens weten dat de huidige testosteronregels voorlopig van kracht blijven.

De internationale atletiekfederatie wijst erop dat het CAS en een federale rechtbank in Zwitserland na deskundige en gedetailleerde beoordeling uitspraak hebben gedaan. Omdat ook het CAS is gevestigd in Zwitserland, gaat World Athletics contact opnemen met de Zwitserse regering over mogelijk verdere stappen.