Bezoek Christian Eriksen geeft Denen energie: ’Precies wat we nodig hadden’

„Het was fantastisch om hem weer te zien en dan met onze eigen ogen en niet alleen via een beeldscherm”, zei middenvelder Andreas Skov Olsen na het bezoek van Eriksen. „Het was geweldig met hem te praten en hem te omarmen. En om te zien dat het met hem en zijn familie goed gaat.”

Het was voor de meeste spelers van bondscoach Kasper Hjulmand een complete verrassing dat Eriksen samen met zijn twee kinderen en vrouw op de training verscheen. „Dat was precies wat we allemaal nodig hadden. Het was een gevoel van vreugde en liefde. Hem met zijn familie te zien was fantastisch”, aldus middenvelder Christiaan Nörgaard. „Dat heeft ons een boost gegeven voor het duel met Rusland.”

Eriksen zakte vorige week zaterdag vlak voor rust in de wedstrijd tegen Finland door een hartstilstand in elkaar. Door snelle reanimatie werd zijn leven gered.

Denemarken speelt dinsdag in Kopenhagen tegen de Russen. Ze verloren eerder de wedstrijden tegen Finland en België.