Christian Eriksen reageert: ’Ik wil begrijpen wat er met mij gebeurd is’

„Bedankt voor jullie steun. Ik zal niet opgeven”, zo citeert Schoots de middenvelder tegenover La Gazzetta dello Sport. „Ik voel me beter, maar ik wil begrijpen wat er met mij gebeurd is. Ik wil tegen iedereen ’dankjewel’ zeggen voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan.”

Eriksen blijft nog een paar dagen ter observatie in het ziekenhuis in Kopenhagen, maar hij verkeert niet langer in levensgevaar. Volgens zijn zaakwaarnemer wil hij proberen om donderdag in het stadion te zitten als Denemarken België ontvangt.

Bij België speelt met Romelu Lukaku een ploeggenoot van Eriksen. Ook zat de Deen jarenlang in de ploeg bij Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.