Sarina Wiegman ontbreekt tegen Verenigde Staten

De KNVB meldt dat de bondscoach van het Nederlands elftal het trainingskamp van de ploeg eerder op de dag heeft verlaten in verband met familieomstandigheden, die niet corona gerelateerd zijn. Arjan Veurink neemt de honneurs waar in het treffen met de regerend wereldkampioen. Veurink wordt op de bank bijgestaan door Arvid Smit, die normaal gesproken de wedstrijden vanaf de tribune bekijkt.

Het duel tussen Nederland en de Verenigde Staten begint om 18.35 uur in het Rat Verlegh-stadion van NAC Breda. Het is voor de eerste keer dat de twee landen de degens kruisen sinds de WK-finale. Op 7juli 2019 bleken de Amerikaanse vrouwen een maat te groot voor Oranje: 2-0.

Stefanie van der Gragt is er tegen de VS niet bij. De speelster van Ajax liep woensdag op de training een bovenbeenblessure op. Zij is in de selectie vervangen door Caitlin Dijkstra, die nooit eerder werd opgeroepen. Naar verwachting is Van der Gragt er dinsdag wel bij in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo, die eveneens in Breda wordt gespeeld. Oranje is al zeker van plaatsing.

