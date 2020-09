Red Bull-topman Marko gelooft nog in wereldtitel Verstappen

,,De strijd om het wereldkampioenschap is nog helemaal open. We zijn nog niet eens halverwege”, aldus de 77-jarige Oostenrijker tegenover Auto, Motor und Sport. ,,Ik herinner me dat we in 2012 halverwege meer dan zestig punten achter Fernando Alonso en Ferrari stonden. Oké, Alonso en Ferrari zijn geen Hamilton en Mercedes. Maar op een gegeven moment moet het ook voor hen stoppen, dat alles hun kant opvalt.”

Overigens klopt de berekening van Marko feitelijk niet. In 2012, het derde titeljaar van Sebastian Vettel namens Red Bull, bedroeg het gat tussen Alonso en Red Bull-coureur Mark Webber na tien van de twintig Grand Prixs 34 punten. Vettels kloof met de Spanjaard was 44 punten.

Volgens Marko geeft het laatste weekeinde op Spa-Francorchamps zijn team vertrouwen richting de komende race in Monza. Circuits die Red Bull normaal gezien niet echt liggen. ,,We hebben op Spa een nieuwe voorvleugel meegenomen en die had een positief effect. Het is nog steeds niet het optimale pakket, maar we zijn op de goede weg. Ook Alexander Albon heeft vertrouwen gewonnen. Hij zat alle sessies relatief dicht bij Max.”

In de kwalificatie was het verschil tussen de teamgenoten overigens alsnog meer dan een halve seconde. Tijdens de race in België eindigde Verstappen als derde, terwijl Albon beide Renault-coureurs voor zich moest laten en als zesde over de streep kwam.

Marko hoopt ook dat het afschaffen van de kwalificatiemodus, waarin met name Mercedes (veel) extra power genereert, vanaf Monza een voordeel zal zijn voor Red Bull. ,,Het was voor ons heel belangrijk dat het zou worden afgeschaft. De kwalificatiemodus van Mercedes is zo extreem dat het de concurrentie verstoort”, aldus Marko, die het in navolging van Verstappen niet vreemd vindt dat de regels tijdens het seizoen worden veranderd.

,,Toen wij domineerden, gebeurde dat ook. Het is ook de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden om evenwichtige, opwindende races te garanderen.”