Stroll eist aanpassing ’gevaarlijke’ Eau Rouge op circuit Spa

„Het is een tragische dag voor de autosport. Ik wil dat iedereen vandaag denkt aan wat daar vandaag is gebeurd. We zijn in een tijdsbestek van vier jaar tijd twee jongelingen kwijtgeraakt op die plek”, zei Stroll, verwijzend naar het fatale ongeval van de Franse coureur Anthoine Hubert op Spa in 2019. „We zeggen het ieder jaar, die bocht is te gevaarlijk en die moet echt veranderen. Elke keer als we door die bocht rijden, ligt een ongeluk op de loer.”

Van ’t Hoff crashte op nagenoeg dezelfde plek als Hubert; na Eau Rouge volgt de knik Raidillon en rijden de coureurs Kemmel op, het lange rechte stuk naar Les Combes. Het circuit heeft na de dood van Hubert wel de uitrijstroken verbreed en de vangrails naar achteren verzet, maar de bochtencombinatie is hetzelfde gebleven en vooral in de regen levensgevaarlijk doordat de coureurs bijna niets zien door het opspattende water.