Bekervoetbal: Real Sociedad en PSG naar finale

In Mirando de Ebro versloeg Sociedad woensdag het op het tweede niveau spelende Mirandés, 1-0. In eigen huis had de club uit La Liga al met 2-1 gewonnen. Mikel Oyarzabal besliste de wedstrijd door al in de eerste helft een strafschop te benutten.

Tegenstander in de eindstrijd is de winnaar van de ontmoeting tussen Granada en Athletic Club.

Mbappé

Paris Saint-Germain heeft op overtuigende wijze de finale gehaald van het Franse bekertoernooi. In de halve eindstrijd liet het team van coach Thomas Tuchel Olympique Lyon kansloos: 1-5. Bij rust was het nog 1-1.

Aanvaller Kylian Mbappé maakte drie doelpunten. Neymar en Pablo Sarabia waren ook trefzeker voor PSG. Martin Terrier opende in de 11e minuut de score voor Lyon, dat na een uur verder moest met tien man na rood voor Fernando Marcal.

De andere halve eindstrijd gaat donderdag tussen Saint-Étienne en titelverdediger Stade Rennes.

Frankfurt

Eintracht Frankfurt heeft woensdag de halve finale van de Duitse beker bereikt. De formatie van coach Adi Hütler, die vorige week ook al doordrong tot de achtste finales van de Europa League, was op eigen veld te sterk voor Werder Bremen, 2-0.

Ver in blessuretijd van de eerste helft zette de Portugees André Silva de thuisclub uit een strafschop op voorsprong. Door de Japanner Daichi Kamada werd het na een uur 2-0.

Jonathan de Guzman zat op de bank bij Frankfurt. Bas Dost was niet fit genoeg om erbij te zijn. Davy Klaassen deed mee met Werder.

De andere drie halve finalisten zijn Saarbrücken, nota bene een vierdeklasser, Bayern München en Leverkusen.