Deceptie voor Arantxa Rus op Roland Garros

De 19-jarige Burel staat niet hoger dan plaats 433 op de wereldranglijst en had een wildcard nodig om het toernooi binnen te komen. Rus was het dus aan haar stand verplicht om te winnen, maar dat was misschien wel het probleem. Ze speelde niet slecht, maar de dappere Burel counterde steeds weer met gedurfde versnellingen.

Na twee tiebreaks was het tennispark inmiddels uitgestorven en pas om tien minuten na middernacht deelde Burel (na bijna drie uur tennis) de genadeklap uit.

Lang leek het erop dat de negen jaar oudere Nederlandse dit klusje wel zou klaren. Onder de lampen van het kleine stadion Court 7, waar een handjevol Fransen Burel aanmoedigde, won Rus met kunst- en vliegwerk de eerste set. Dat deed ze door een setpunt onschadelijk te maken en het hoofd koel te houden in de tiebreak.

Maar het verzet van de kittige Française bleek nog lang niet gebroken. In de tiebreak van de tweede set speelde ze feller en effectiever terwijl Rus grossierde in onnodige missers. Na de eerste set van 74 minuten en de tweede van 64 minuten ging ook de conditie van beide dames een rol spelen. Maar wie dacht dat de fysiek sterke Rus nu wel het klusje zou klaren, had het mis. Burel toverde nog wat verrassende hoogstandjes tevoorschijn, terwijl Rus op belangrijke momenten missers produceerde. Dit tot vreugde van de paar nachtbrakers op de tribune.

Rus, die het in de afgelopen anderhalf jaar uitstekend deed op de kleinere toernooien, liet zo een grote kans liggen om ver te komen op het hoogste niveau. In de tweede ronde had ze niet tegen de Duitse Angelique Kerber, maar tegen de Sloveense Kaja Juval (ranking 103) moeten spelen. Maar dan had ze wel goed moeten omgaan met haar droomloting in de eerste ronde. Dat lukte dus niet.