Roger Schmidt dient contract uit bij PSV

Leipzig zag in Schmidt de ideale opvolger voor de ontslagen trainer Jesse Marsch. De club staat op een teleurstellende elfde plek in de Bundesliga. In de verbintenis tussen Schmidt en PSV is geen ontbindende clausule opgenomen.

Als Schmidt wel op de aanbieding in had willen gaan, is het nog maar de vraag of PSV hem zou laten vertrekken. De belangrijke serie wedstrijden die eraan komt, met donderdag het duel in de Europa League met Real Sociedad, is niet het enige argument. Schmidt kreeg bij PSV veel inspraak in het samenstellen van de staf en van de spelersgroep. Die hebben allebei een Duitse signatuur. Bovendien drukt Schmidt een enorme stempel op de speelwijze.

PSV is zelf al een paar maanden in gesprek met Schmidt. Daarin gaat het over de toekomst van de Eindhovense club en of de trainer daarin zou passen. PSV wil graag verder met de trainer. Binnenkort staat er volgens algemeen directeur Toon Gerbrands weer een gesprek op de rol. Tijdsdruk is er niet. PSV kijkt eerst of plan A met Schmidt op de bok haalbaar is. Pas daarna wordt eventueel naar andere opties gekeken. „We hebben geen alternatief plan in de kast liggen. Daar is nog tijd genoeg voor, mochten we er met Schmidt niet uitkomen. Daar gaan we eerst vol voor. Zo heb ik altijd gewerkt”, zegt Gerbrands.

"We gaan eerst vol voor verlengen verbintenis met Schmidt"

Met de uitspraak ontkracht de algemeen directeur de stelling dat de contractverlenging van Mario Götze begin oktober in verband stond met een akkoord dat PSV met de trainer bereikt had. De Eindhovense club gaf altijd al te kennen dat de contractverlenging van de Duitse vedette, die door Schmidt werd binnengehaald, los stond van de trainerskwestie.

Schmidt liet de afgelopen maanden wel een paar keer doorschemeren dat hij vindt dat de opdracht om met PSV mee te doen voor het kampioenschap moeilijk te verenigen vindt met het beleid dat aan het einde van elk seizoen de beste spelers verkocht worden. Hij kwam naar Eindhoven met de ambitie om de kloof met Ajax kleiner te maken. Die zal gezien de financiële ontwikkelingen in het lopende seizoen opnieuw alleen maar veel groter worden.

De toekomstmogelijkheden van PSV staan in de gesprekken met de Duitser dus centraal. Die realiseert zich dat de Eindhovense club zich in de middenmoot van de bedrijfstak beweegt. Dat betekent dat er toch steeds spelers verkocht moeten worden om de club draaiende te houden. Grote vraag zal zijn hoe PSV kan garanderen dat de aanvullingen van onderuit kwalitatief van het gewenste niveau zijn. Als PSV steeds een paar jaar uit moet trekken om talent door te ontwikkelen, is het toch meer een opleidingsclub. De vraag is of de ambitieuze Schmidt zich daar nog een paar seizoenen aan wil conformeren.

Luister ook naar de voetbalpodcast ’Kick-off’ met chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-volger Mike Verweij:

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Bundesliga