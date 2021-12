’Roger Schmidt verkoopt RB Leipzig nee’

Volgens het Duitse Kicker blijft Schmidt dit seizoen bij PSV, terwijl hij ook in de Bundesliga aan de slag had gekund als opvolger van de bij RB Leipzig ontslagen Jesse Marsch.

De club van Brian Brobbey beleeft een teleurstellende jaargang en staat momenteel op de elfde plaats in de Duitse competitie. Afgelopen weekend verloor de ploeg met 2-1 bij Union Berlin.

Richting volgend seizoen zou de situatie wellicht anders kunnen worden, omdat het contract van Schmidt in Eindhoven na dit seizoen afloopt. De Duitse coach, die aan zijn tweede jaar bij PSV bezig is, zou dan vrij zijn om over te stappen naar RB Leipzig, indien die club er nu voor kiest om een tussenpaus het lopende seizoen af te laten maken.

