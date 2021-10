Rico Verhoeven emotioneel over zijn kinderen: ’Zij zijn mijn alles’

De kickbokser erkende na afloop van zin partij tegen Jamal Ben Saddik, die hij ondanks de mindere start op spectaculaire wijze won, dat hij het soms lastig vindt om zijn bestaan als topsporter te combineren met het vaderschap. Het zorgde voor flink wat emoties bij het bijna twee meter lange krachtmens.

„Mijn kinderen hebben me de afgelopen periode vaak moeten missen en zelfs als ik thuis was, was ik er soms maar half. Dat vind ik vervelend en dat doet me veel”, aldus Verhoeven, wiens relatie vorig jaar ten einde kwam.

"Voor hen sta ik elke keer weer op"

Verhoeven brak even, maar wist zich ook razendsnel weer te herpakken. Net zoals hij eerder op de avond deed in de ring, nadat hij enkele harde stoten had moeten incasseren. „Mijn kinderen zijn mijn alles. Voor hen sta ik elke keer weer op. Vandaag was dat ook weer het geval.”

Zondag gaat Verhoeven met zijn drie kinderen wat leuks doen. „We gaan er een lekker dagje van maken. Daar ga ik van genieten.”