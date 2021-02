Live Eredivisie: PSV met Ihattaren tegen FC Twente

Bekijk hier de opstellingen, tussenstand, doelpuntenmakers, het programma en de stand in de Eredivisie

Mohamed Ihattaren keert terug in het basiselftal van PSV. De 18-jarige middenvelder krijgt de voorkeur boven Ryan Thomas, die zondag in de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord nog een basisplaats had.

PSV moet het tegen FC Twente nog altijd doen zonder de al langer uitgeschakelde Mario Götze en Cody Gakpo. De voorhoede wordt tegen Twente opnieuw gevormd door Eran Zahavi en topscorer Donyell Malen.

PSV verkleint bij winst de achterstand op Ajax tot vier punten. De koploper komt dit weekeinde niet in actie. Het duel van zondag tegen FC Utrecht is geschrapt vanwege de sneeuw die op komst is.

De spelers van Heracles Almelo vieren de (winnende) goal van Rai Vloet. Ⓒ ANP

Heracles Almelo zet opmars voort

De 21e speelronde in de Eredivisie werd vrijdagavond afgetrapt met Heracles Almelo tergen Fortuna Sittard. De Tukkers wonnen met 1-0. Door de overwinning, die de Almeloërs dankten aan een treffer van Rai Vloet, haalde Heracles nummer 8 FC Utrecht bij in punten en kan de ploeg zich serieus in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal mengen. De domstedelingen hebben natuurlijk nog wel een wedstrijd tegoed.

Voor zondag staan er vooralsnog vier wedstrijden op de rol, maar de KNVB bekijkt zaterdag of die door kunnen gaan. De KNMI heeft al code oranje afgegeven.

Programma en uitslagen Eredivisie Speelronde 21

Vrijdag

Fortuna Sittard - Heracles Almelo 0-1

Zaterdag

FC Emmen - AZ 0-1

PEC Zwolle - RKC Waalwijk 1-1

16.30 uur: SC Heerenveen - Vitesse

16.30 uur: PSV - FC Twente

Zondag

12.15 uur: Ajax - FC Utrecht

14.30 uur: FC Groningen - Feyenoord

14.30 uur: Willem II - ADO Den Haag

16.45 uur: VVV-Venlo - Sparta Rotterdam