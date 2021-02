Statistieken: PSV verstevigt tweede plaats, AZ jaagt op Vitesse

Bekijk hier de opstellingen, doelpuntenmakers, het programma en de stand in de Eredivisie

De Eindhovenaren waren in eigen huis met 3-0 te sterk voor FC Twente. Vitesse kon de zwakke serie van de laatste week geen halt toeroepen en verloor met 1-0 bij SC Heerenveen. AZ won met dezelfde cijfers bij FC Emmen. PEC Zwolle en RKC Waalwijk hielden aan hun treffen allebei een punt over: 1-1.

De spelers van Heracles Almelo vieren de (winnende) goal van Rai Vloet. Ⓒ ANP

Heracles Almelo zet opmars voort

De 21e speelronde in de Eredivisie werd vrijdagavond afgetrapt met Heracles Almelo tergen Fortuna Sittard. De Tukkers wonnen met 1-0. Door de overwinning, die de Almeloërs dankten aan een treffer van Rai Vloet, haalde Heracles nummer 8 FC Utrecht bij in punten en kan de ploeg zich serieus in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal mengen.

Programma en uitslagen Eredivisie Speelronde 21

Vrijdag

Fortuna Sittard - Heracles Almelo 0-1

Zaterdag

FC Emmen - AZ 0-1

PEC Zwolle - RKC Waalwijk 1-1

SC Heerenveen - Vitesse 1-0

PSV - FC Twente 3-0