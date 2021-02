Statistieken: Vloet laat Heracles dromen van play-offs

De spelers van Heracles Almelo vieren de (winnende) goal van Rai Vloet. Ⓒ ANP

SITTARD - Nederland is in de ban van het komende winterweer, maar vrijdagavond is ook gewoon de 21e speelronde gestart. Daarin was Heracles Almelo met 1-0 te sterk voor Fortuna Sittard.