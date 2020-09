KNSB mikt op Hollandse ’schaatsbubbel’ na schrappen World Cups

De ISU onderzoekt nog of in Nederland in de periode tussen half november en half december toch wedstrijden kunnen worden gehouden in een alternatief ’bubbelconcept’. Het bestuur streeft daarbij naar races in een veilige omgeving, op een hoog niveau en met een mondiale deelname.

De komende twee weken wordt de haalbaarheid onderzocht van het beoogde project, dat door de Nederlandse schaatsbond KNSB en House of Sports bij de ISU is geïntroduceerd. Schaatsicoon Sven Kramer is op voorhand enthousiast.

„Jammer dat de geplande World Cups niet doorgaan, maar het is wel begrijpelijk en ik ben blij met dit initiatief”, laat de 34-jarige Fries weten. „Het is goed dat de KNSB en House of Sports dit samen met betrokken partners zo snel hebben opgepikt. Het is in het belang van de hele schaatssport dat die World Cups straks ook echt door kunnen gaan.”

Ook de eerste twee wereldbekers in het shorttrack zijn geannuleerd. Deze twee evenementen stonden voor november gepland in Canada. De wereldbekers in Zuid-Korea (11-13 december) en China (18-20 december) zijn in afwachting van nader overleg tussen de betrokken partijen nog niet van de kalender gehaald.

Het eerste grote toernooi op de langebaan in Nederland is het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker van 30 oktober tot en met 1 november in ijshal Thialf in Heerenveen. Eind december staan de NK afstanden in de Friese schaatstempel geprogrammeerd.

Nederland heeft voor komend seizoen twee internationale wedstrijden door de ISU toegewezen gekregen. Na de jaarwisseling staat van 8 tot en met 10 januari in Heerenveen het gecombineerde Europees kampioenschap allround en sprint op de agenda. De wereldbekerfinale is in Heerenveen vastgesteld op 6 en 7 maart.