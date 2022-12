Van de Zandschulp en Griekspoor in finale NK tennis

De 27-jarige Van de Zandschulp was met 7-5 6-2 te sterk voor Alec Deckers, de zoon van Richard Krajicek. De 22 jaar oude Deckers had in de eerste ronde de als derde geplaatste Gijs Brouwer verslagen.

Deckers, de nummer 546 van de wereld, kon in de eerste set goed meekomen met de mondiale nummer 35. Bij 6-5 leverde hij echter een slordige game af, mede door een dubbele fout. Van de Zandschulp, die niet gebroken werd, sloeg direct toe en drukte in de tweede set vrij eenvoudig door.

In de finale neemt de regerend kampioen het op tegen Tallon Griekspoor. „Ik heb twee keer eerder tegen hem gespeeld en we staan volgens mij 1-1 in onderlinge ontmoetingen. Of ik de hele avond filmpjes van hem ga kijken? We trainen vaak genoeg met elkaar dus ik denk dat we elkaar wel kennen”, zei Van de Zandschulp over het treffen met zijn teamgenoot in het Daviscup-team.

Griekspoor bereikte ten koste van Robin Haase de finale. De tweede tennisser van Nederland was met 6-3 6-7 6-4 te sterk voor zijn 35-jarige landgenoot. In de laatste game brak Griekspoor Haase met een lovegame.

De 26-jarige Griekspoor, die nog geen nieuwe coach heeft gevonden na zijn breuk met Raemon Sluiter eerder deze maand, sloeg liefst achttien aces en werd niet gebroken. „Ik hield Robin in de tweede set eigenlijk zelf een beetje in leven, waardoor het uitdraaide op een derde set. Daarin speelde Robin één mindere game”, aldus Griekspoor, de nummer 95 van de wereld.

Lamens en Schoofs in finale

Bij de vrouwen gaat de eindstrijd tussen Suzan Lamens en Bibiane Schoofs. Beide geplaatste speelsters boekten bij de laatste vier een zege in twee sets. De 23-jarige Lamens en de elf jaar oudere Schoofs hebben beiden in drie duels nog geen set afgestaan.

De als eerste geplaatste Lamens was met 6-2 6-3 te sterk voor Jasmijn Gimbrère, Schoofs was Joy de Zeeuw met 6-3 6-1 de baas. De Zeeuw had eerder in het toernooi de als tweede geplaatste Merel Hoedt verslagen.

De 23-jarige Lamens, de nummer 200 van de wereld, kan in Amstelveen haar titel prolongeren. Ze bereidt zich op het Nationaal Tennis Centrum voor op het nieuwe tennisseizoen. In januari doet ze voor het eerst mee aan de kwalificaties van de Australian Open.