Alaphilippe wereldkampioen op de weg, Nederlanders missen laatste slag

Alaphilippe is de opvolger van Mads Pedersen, die vorig jaar wereldkampioen werd. De Deen ontbrak in de editie van 2020. Joop Zoetemelk was in 1985 de laatste Nederlander die het WK op zijn naam wist te schrijven. Dumoulin finishte als beste Nederlander op de veertiende plaats.

Met naast Dumoulin ook Dylan van Baarle, Pascal Eenkhoorn, Nick van der Lijke, Sam Oomen, Antwan Tolhoek, Martijn Tusveld en Pieter Weening namens Nederland in het oranje startten de renners zondagmorgen rond 10.00 uur aan de in totaal 258,8 kilometer lange wegwedstrijd. Alexei Lutsenko testte kort voor het evenement positief op het coronavirus en kon niet van start. De 28-jarige Lutsenko was een kanshebber voor de wereldtitel.

Tom Dumoulin is tijdens de wegrace op het WK wielrennen. Ⓒ AFP

Anna van der Breggen had haar mannelijke collega’s zaterdag al het goede voorbeeld gegeven, door via een prachtige solo van zo’n veertig kilometer het goud voor zich op te eisen. Het was de vierde wereldtitel op rij voor Nederland bij de vrouwen.

Op zo’n 100 kilometer van de finish werd Dumoulin getroffen door materiaalpech, waardoor hij wat achterop raakte. Via goed werk van Tusveld en Weening werd de Nederlandse kopman weer terug naar voren gebracht. Twintig kilometer verderop meldde Dumoulin zich van voren, maar ook de Belgen, Slovenen en Russen hadden een aanval in gedachten op de Mazzalano. Het was echter Frankrijk dat de koers in handen nam. Julian Alaphilippe, gesteund door Nans Peters en Quentin Pacher voerde het tempo flink op.

Tour-winnaar Tadej Pogacar ontsnapt even, maar wordt al rap weer bijgehaald. Ⓒ AFP

Met nog 56 kilometer te gaan, was Pogacar ineens achterin te zien. De Sloveen wisselde van fiets, maar dat legde hem geen windeieren. Vijftien kilometer verderop, op de Cima Gallisterna, ging Pogacar er vandoor. Bij het ingaan van de laatste ronde, op een kleine 29 kilometer van de eindstreep, had de Sloveen een halve minuut voorsprong te pakken. Pogacar mocht zo’n twintig kilometer aan kop rijden, en toen reed Dumoulin in één ruk naar de Sloveen toe.

Ook Vincenzo Nibali, Van Aert en Mikel Landa meldden zich met Dumoulin aan kop van de race, terwijl ook Hirschi mee ging doen. Met nog elf kilometer te gaan ging opnieuw Alaphilippe in de aanval, met Van Aert, Michal Kwiatkowski, Primoz Roglic en Jakob Fuglsang op enkele seconden achterstand. De achtervolgers slaagden er niet in om het gaatje dicht te rijden. Van Aert moest, na de tweede plaats in de tijdrit achter de Italiaan Filippo Ganna, opnieuw genoegen nemen met zilver.

Het circuit van Imola was dit jaar het decor van de WK wielrennen. Ⓒ ANP/HH

„Ik vind het moeilijk om mijn gevoel te omschrijven”, zei Alaphilippe. „Ik bedank mijn ploeggenoten die in me geloofden en geweldig werk hebben verricht. Wereldkampioen worden is altijd een droom geweest. Ik kwam hier vol ambitie, maar ben bijna sprakeloos dat het nu gelukt is.”

En Dumoulin, die net niet kon aanhaken, toen de zes renners er op de laatste klim vandoor gingen: „Ik denk dat ik nu even een week rust neem. De week erop wil ik dan meedoen om de podiumplaatsen in de Amstel Gold Race. Vandaag was ik gewoon goed, zonder super te zijn. Het geeft me vertrouwen richting de toekomst.”

Van Aert baalde zichtbaar. „De tweede plaats is pijnlijk. Ik had de benen, na vrijdag komt dit opnieuw hard aan. Ik moet de jongens bedanken, ik had ze graag iets meer gegeven. Maar Julian had superbenen. Ik wist dat, als alles bij elkaar zou blijven op de slotklim, ik een hele goede kans zou hebben om hier te winnen. Maar hij pakte in die laatste honderden meters bergop net een gaatje en we kregen het niet meer dicht.”