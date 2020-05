Ook spelers, directie en staf Cambuur leveren salaris in

De club zegt het advies te volgen van de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO), de spelersvakbonden VVCS en ProProf en de CBV (Coaches Betaald Voetbal). Dit alles om Cambuur door de coronacrisis te helpen.

Financieel directeur Gerald van den Belt: „Het zegt veel dat de selectie unaniem en zonder enige discussie akkoord is gegaan met dit voorstel. Zeker omdat ook het mislopen van de vrijwel zekere promotie iedereen direct in de portemonnee raakt. In plaats van lijdzaam toekijken willen we allemaal onze solidariteit met de club, de supporters en de sponsoren tonen. Meer dan ooit zullen we het samen moeten doen en dit is een goede aanzet en een prachtig signaal.”

Cambuur leek rechtstreeks op promotie naar de Eredivisie af te stevenen, totdat de competitie wegens het uitbreken van het coronavirus werd stilgelegd. Bij het beëindigen van het seizoen besloot de KNVB dat er geen club promoveert. Cambuur vocht dit besluit samen met nummer 2 De Graafschap tevergeefs aan bij de rechter.