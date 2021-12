Vochtige ogen bij Michael van Gerwen: ’Ik doe mezelf zoveel pijn’

De 32-jarige Brabander baalde vooral van zijn matige check-out percentage. Slechts elf van de 36 kansen op een dubbel benutte hij. „Ik had de cruise control aan, begon prima, maar uit het niet miste ik ineens zóveel pijlen. Dat mag gewoon niet gebeuren en dat kan ik alleen mezelf kwalijk nemen.”

Van Gerwen erkende in gesprek met RTL7 dat de hoog gespannen verwachtingen, met name bij hemzelf, hem parten hadden gespeeld. „Zo’n eerste wedstrijd blijft altijd lastig en ik leg mezelf ook gewoon veel te veel druk op. Ik doe mezelf zoveel pijn en dat doet wat met je. Dat is helemaal niet nodig”, aldus de drievoudig wereldkampioen, die zelfs vochtige ogen kreeg toen hij die woorden uitsprak. „Ik weet wat ik kan. Dat hoef ik echt niet altijd te laten zien.”

Van Gerwen hoeft pas na Kerstmis weer in actie te komen. Hij heeft dus nog ruim de tijd om zich te herpakken. „Ik ben opgelucht. Er stond veel druk op de ketel en ik wilde me bewijzen. Het moet scherper, maar dat weet ik. Gelukkig is de volgende ronde pas over acht of negen dagen.”