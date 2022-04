Premium Het beste van De Telegraaf

Lijfsbehoud vrijwel zeker na tweede IJsselderby-winst van seizoen Kees van Wonderen kan niet meer stuk bij Go Ahead

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Kees van Wonderen viert het feestje mee. Ⓒ ANP/HH

ZWOLLE - Een toverbal van Philippe Rommens zorgde voor euforie bij Go Ahead Eagles en een enorme domper bij hekkensluiter PEC Zwolle, dat door de derde nederlaag op rij degradatie steeds dichterbij ziet komen. „Mijn goal tegen Ajax was al heel bijzonder, maar deze zeker ook. In blessuretijd de winnende maken in de derby”, glunderde de middenvelder uit het Belgische Wommelgem na de 1-0 zege in de IJsselderby.