Succesvolle rentree Roger Federer na jaar blessureleed

Roger Federer is een ’monster’ en ’kan nog twee keer Wimbledon winnen’

Een van de weinige sporters die nog niet weet hoe het voelt om voor vrijwel lege tribunes te spelen, is de man die juist altijd zijn wedstrijden in volle stadions afwerkt. Het gaat hier over Roger Federer. In januari 2020, voordat de coronacrisis de wereld veranderde, tenniste de 39-jarige Zwitser z...