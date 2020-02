FIFA reserveert 15 miljoen voor voetballers zonder salaris

Honderden voetballers over de hele wereld zijn in de afgelopen jaren geld misgelopen omdat hun club failliet ging of omdat hun werkgever weigerde salaris uit te keren. Daarom heeft de FIFA samen met de internationale spelersvakbond FIFPro een vangnet gecreëerd.

Voor dit jaar is 3 miljoen dollar gereserveerd, omgerekend 2,75 miljoen euro. De FIFA zet voor zowel 2021 als 2022 een bedrag van ruim 3,6 miljoen euro opzij voor spelers die tevergeefs wachten op hun salaris en daardoor niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. De federatie heeft ook nog ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voetballers die tussen medio 2015 en komende zomer geen salaris ontvangen. Zij kunnen alsnog aankloppen bij de FIFA.

Uit onderzoek van de FIFPro bleek dat in de afgelopen twee seizoenen ruim 40 procent van de voetballers ter wereld niet op tijd z’n salaris ontving.