Botic van de Zandschulp afgedroogd in Antwerpen

Botic van de Zandschulp Ⓒ ANP/HH

ANTWERPEN - Botic van de Zandschulp is op het ATP-toernooi van Antwerpen uitgeschakeld in de tweede ronde. De 26-jarige Nederlander was in twee sets kansloos tegen de Amerikaan Jenson Brooksby: 6-2 6-0.