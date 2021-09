Zweden maakt einde aan bizarre reeks Spanje, Europees kampioen Italië verslikt zich in Bulgarije

Zweden-Spanje was ook al op het voorbije EK een wedstrijd, toen bleef het bij 0-0. Dat was dit keer wel anders, want al na zes minuten hadden beide landen een keer gescoorde. Carlos Soler zette Spanje nog op voorsprong, maar Alexander Isak trok de stand razendsnel gelijk. Een kwartier na rust zet Viktor Claesson de Zweden op een voorsprong. Het betekende voor Spanje de eerste nederlaag in een WK-kwalificatieduel sinds 1993 tegen Denemarken. Daarna bleven ze 66 wedstrijden op een rij ongeslagen.

In de stand hebben de Zweden nu 2 punten voorsprong op de favoriet en ook nog eens een wedstrijd meer te gaan. Alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks voor het WK, dat volgend jaar in Qatar wordt gehouden.

Geen sterke start als kampioen

Italië heeft zijn eerste wedstrijd als Europees kampioen niet in een overwinning kunnen omzetten. In eigen huis, onder toeziend oog van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, wist het zich niet te ontdoen van Bulgarije (1-1). Federico Chiesa maakte na een dik kwartier spelen wel de openingstreffer, maar deze werd door Atanas Iliev teniet gedaan. Hoewel Italianen nog een hele helft hadden om opnieuw op voorsprong te komen, slaagde ze daar niet in.

Het betekende het eerste puntenverlies voor Italië in deze kwalificatiecyclus. Italië leidt nog wel in de groep, met 10 punten na vier wedstrijden. Zwitserland echter heeft na twee duels nog geen verliespunten.

Sterk België

In groep E heeft België overtuigend afgerekend met Estland. Na een valse start zegevierde de formatie van Roberto Martinez met 2-5. De wedstrijd begon dramatisch voor de Rode Duivels, want al binnen twee minuten was er een achterstand. Mattias Kaeit passeerde Thibaut Courtois. De Belgen hadden echter alle tijd om de schade te herstellen. Via Hans Vanaken en Romelu Lukaku werd de score nog voor rust omgedraaid en kort na de pauze was het weer Lukaku die scoorde. Via Axel Witsel en Thomas Foket liep de score nog verder op. Erik Sorga deed in de slotfase nog wel wat terug voor de Estse ploeg.

Romelu Lukaku was weer trefzeker voor België. Ⓒ ANP/HH

De Belgen leiden in de groep met 10 punten na 4 duels. Tsjechië, dat Wit-Rusland versloeg (1-0), heeft 3 punten achterstand.

Engeland vooral na rust sterk

Engeland kwam in groep I pas na rust los op bezoek bij Hongarije (0-4) in een zeer vijandig Boedapest. Raheem Sterling brak de ban voor de vice-Europees kampioen, waarna Harry Kane de score verdubbelde op aangeven van diezelfde Sterling. Harry Maguire en Declan Rice pikten ook nog hun doelpuntje mee.

In dezelfde poule won Polen met 4-1 van Albanië. Aanvoerder en topscorer Robert Lewandowski bracht in Warschau de eerste treffer van de thuisploeg op zijn naam.

Duitsland heeft in groep J geen heel sterke indruk gemaakt bij het debuut van bondscoach Hansi Flick. Het won weliswaar bij Liechtenstein (0-2), maar heel overtuigend was het allemaal niet. Timo Werner maakte in de fase kort voor rust de eerste treffer van de wedstrijd. Een klein kwartier voor tijd gooide Leroy Sane het duel in het slot.

In poule J bleef Armenië ondanks een gelijkspel tegen Noord-Macedonië (0-0) aan de leiding, nu met 10 punten. Duitsland volgt met 9 punten.