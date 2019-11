Barney schaamt zich kapot na nederlaag

In de kwartfinales van de Players Championship Finals in Minehead boog Barney diep het hoofd voor Chris Dobey. In een zeer matig duel moest de vijfvoudig wereldkampioen een 2-10 nederlaag in legs toestaan.

Met een mooie overwinning (10-3 in legs) op Glen Durrant stapte Van Barneveld zaterdagavond de kwartfinales van de Players Championship Finals binnen. Hij hoopte stiekem op een eerste grote titel in vijf jaar, maar de Engelsman Dobey hielp die droom snel om zeep.

„Dit is waarom ik ermee stop. Ik kan er niet meer mee omgaan, die druk die ik elke dag voel”, zei Van Barneveld tegen Darts Live. „Het ging gisteren zo lekker dat ik dacht: daar gaan we. Om dan zondag zo te darten, ik schaam me kapot.”