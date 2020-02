PSV vs. Willem II, de Slag om Brabant

Mike Tresor Ndayishimiye stijgt boven PSV-middenvelder Pablo Rosario uit. Kan Willem II stunten in Eindhoven? Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De hoge pieken dit seizoen bij Willem II en de sportieve crisis bij PSV hebben geleid tot een vanuit Brabants perspectief opvallende situatie in de Eredivisie-stand. Traditioneel is PSV de sterkste Brabantse club op het hoogste niveau, maar Willem II heeft nu als nummer 4 een voorsprong van vier punten op nummer 5 PSV en kan morgenavond bij de onderlinge confrontatie in het Philips Stadion een flink gat slaan met de provinciegenoot. Telesport stak aan de vooravond van de burenruzie zijn licht op in Brabant.