Achtereekte schrapt World Cups

„Ik stond niet bij die namen, en dacht toen: hallo, ik ben wel de regerend olympisch kampioene van Pyeongchang!”, zegt de Overijsselse stayer van Team Jumbo-Visma die vervolgens, enigszins geprikkeld, in Minsk op minder dan een halve seconde bleef steken van haar eerste individuele wereldbekeroverwinning. Alleen de Canadese Isabelle Weidemann was een fractie van een seconde sneller op het Wit-Russische werkijs.

Met dat resultaat stapt ze vandaag weer in het vliegtuig naar Polen voor de tweede World Cup van het seizoen. Het is ook gelijk van dit jaar de laatste voor de 29-jarige Achtereekte. Door de trips naar Nur-Sultan (Kazachstan) en het Japanse Nagano staan dikke strepen: te lang reizen, te veel kans op ziekte. „Het doet pijn, want ik vind de World Cup geweldig, en ik had graag de vijf kilometer in Kazachstan gereden, maar ik moet een keuze maken die voor mij het verstandigst is. Liever een trainingskamp in Collalbo, fit blijven en me nog verder verbeteren.”

Dus rest er nu alleen nog een reisje naar het Poolse Tomaszow Mazowiecki, waar ze vrijdagmiddag 3000 meter rijdt en zaterdag stand-bye blijft als reserve voor de ploegachtervolging. Achtereekte verklaart dat deze beslissing van kortgeleden is. „Ik ben meer iemand van: eerst rijden en dan zien, want er kunnen altijd dingen gebeuren waardoor een planning in de war wordt geschopt. Er waren verschillende routes die ik kon volgen. Het stond direct vast voor me dat Nagano geen optie zou zijn, hoewel ik de baan daar erg leuk vind. Voor een drie kilometer helemaal naar de andere kant van de wereld te vliegen, ook nog eens twee weken voor het belangrijkste kwalificatiemoment in Nederland (NK afstanden, 27-29 december), vond ik te riskant, gezien de jetlag en de kans op ziekte. De World Cup in Astana meepakken was wel een mogelijkheid. Toch heb ik die ook geskipt.

„In het verleden is gebleken dat ik soms wat vatbaarder ben dan een ander. Iemand als Antoinette de Jong kan het allemaal iets beter aan. Niet dat ze sterker is, maar ze rijdt vaak meer afstanden in een weekend. Ik heb er over gespard met mijn coach Jac Orie. Hij zei: ’Je hebt zelf de keuze. De kans bestaat nu dat je te veel races rijdt, te veel reist en dan ziek wordt. Ik wil dat een keer voor zijn’. Hij zag meer heil in een planmatige aanpak: trainen, een blok wedstrijden rijden, trainen, en dan de NK afstanden in Thialf. Dat is een beetje de aanpak van mijn eerste jaar in de ploeg, en die werkte heel goed.” Wat heet: in april 2017 stapte ze binnen bij Jumbo, tien maanden later hing er een gouden plak om haar nek, na de zege op de drie kilometer op de Zuid-Koreaanse baan.

„Van de gedachte alles te gaan mixen, veel wedstrijden en veel reizen – van Minsk naar Polen, van Polen naar Collalbo, van Collalbo naar Astana - werd ik zelf ook wel wat nerveus. Oei, dacht ik, dat is pittig. Enerzijds weet je: je plaatst je op het World Cup Kwalificatie Toernooi en je mag naar de World Cup. Om dan twee van de vier wedstrijden te skippen, gaat eigenlijk tegen mijn gevoel in. Ik weet echter intussen: deze route naar eind december is goed. Daarom heb ik er geen seconde meer wakker van gelegen. Het is jammer dat ik de vijf kilometer in Astana moet missen. Maar ik zou het veel erger vinden als ik straks op het WK niet goed rijd of me er zelfs niet voor heb weten te plaatsen.”