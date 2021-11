Ajax na klinkende zege terug aan kop van de Eredivisie

Erik ten Hag had voor het duel in Waalwijk een basisplaats ingeruimd voor Steven Berghuis. De international miste de laatste twee wedstrijden van Oranje, maar bleek zondag dus voldoende hersteld om weer in actie te komen. Davy Klaassen moest daardoor genoegen nemen met een plek op de bank.

Na een moeizaam begin van de Amsterdammers noteerde Ajax in de tiende minuut de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Na een mooie pass van Ryan Gravenberch, kon Sebastien Haller op het RKC-doel af, maar Etienne Vaessen bleek bij de les en kwam op tijd zijn goal uit om redding te brengen.

Openingsgoal Haller

Ruim een kwartier later was het wel raak voor de ploeg van Ten Hag. Daley Blind zette goed door bij een duel op de achterlijn en wist Dusan Tadic te bereiken. De Serviër slingerde de bal voor het doel en daar wist de lange Haller wel raad mee. De spits kopte het leer binnen: 0-1. Het betekende voor de Amsterdammers de eerste competitiegoal sinds de 5-0 overwinning tegen PSV.

Tadic leek niet veel later op weg naar het tweede doelpunt, maar in plaats van te juichen hield iedereen aan de kant van Ajax even de adem in, nadat de Serviër na een botsing met Vaessen met veel pijn naar de grond ging. De steunpilaar van Ajax kon tot opluchting van velen gewoon verder.

Dusan Tadic ligt geblesseerd op het veld. Ⓒ HH/ANP

Ajax loopt uit

RKC was via Michiel Kramer heel dicht bij de gelijkmaker, maar met een katachtige reflex hield Remko Pasveer op indrukwekkende wijze zijn doel schoon. Ondertussen liet Antony zich aan de kant van de bezoekers met een aantal geweldige acties goed zien.

Dat Ajax met een comfortabele voorsprong halverwege de kleedkamer opzocht, hadden de Amsterdammers vooral te danken aan de uitblinkende Blind. Net als bij de openingsgoal zette hij ook het tweede doelpunt van de middag op. Hij dribbelde een paar tegenstanders voorbij en legde de bal vervolgens goed breed op Berghuis, die van dichtbij eenvoudig de score kon verdubbelen: 0-2.

RKC wilde zich nog niet gewonnen geven en kwam scherp uit de kleedkamer. De equipe van Joseph Oosting creëerde een aantal kansen, maar de bal viel steeds net niet goed voor de thuisploeg. Aan de andere kant dacht Antony de wedstrijd in het slot te gooien, maar de Braziliaan zag zijn goal afgekeurd worden wegens buitenspel.

Enkele minuten later mocht Ajax alsnog juichen. Berghuis tekende met zijn tweede van de middag voor de 0-3. Voor RKC ging het van kwaad tot erger nadat invaller Jurriën Timber (0-4) en Haller de score nog verder hadden uitgebreid: 0-5.

Ajax kan zich nu gaan richten op de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas. De Amsterdammer hebben zich al geplaatst voor een plek in de knock out-fase van het miljardenbal.

Tadic tevreden

Tadic gaf na de geslaagde uitwedstrijd toe dat de royale zege op het juiste moment kwam voor zijn ploeg. „De voorgaande twee competitiewedstrijden waren bij ons wel een beetje in ons hoofd gaan zitten”, doelde hij bij ESPN op de doelpuntloze remises tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles.

„We hebben er in de voorbereiding goed op getraind en veel met de aanval tegen de verdediging gespeeld”, vervolgde Tadic. „We moesten in aanvallend opzicht veel meer ondernemen en ook sneller spelen. Meer loopacties, met en zonder bal, en soms een station overslaan. Dat is in deze wedstrijd goed gelukt.”

Tadic was vorige week zondag de gevierde man bij Servië, dat zich in Lissabon ten koste van Portugal plaatste voor het WK (2-1). Met een doelpunt en een assist was de aanvaller van Ajax de grote man bij de bezoekers. „Ja, ik ben nu een held in Servië”, sprak hij met een glimlach. „Die emoties heb je nodig in het voetbal. Daarom is het ook zo jammer dat we nu weer in lege stadions voetballen. Dat maakt het moeilijk voor ons, want je speelt voor het publiek.”