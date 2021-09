WK-kwalificatiegroep Oranje halverwege: top3 ontloopt elkaar weinig

De conclusie is vooral dat de drie sterkste landen elkaar weinig ontlopen. Turkije heeft elf punten en gaat aan kop met één punt voorsprong op Nederland en Noorwegen. Maar de Turken maken momenteel geen hele sterke indruk. Dat begon al op het voorbije EK, waar het nationale elftal roemloos uit werd geschakeld: drie wedstrijden, drie nederlagen en een doelsaldo van 1-8.

Ook de voorbije kwalificatieduels verliepen niet vlekkeloos. In eigen huis gaf Turkije in de absolute slotfase een overwinning weg tegen Montenegro (2-2) en op bezoek bij het kleine Gibraltar (0-3) wist het pas in de tweede helft de ban te breken. Ook de laatste wedstrijd voor het EK tegen Letland (3-3 na een 3-1 voorsprong) was er niet een om over naar huis te schrijven.

Goed doelsaldo

Nederland staat tweede dankzij een fraai doelsaldo (+11) opgebouwd in met name de wedstrijden tegen Gibraltar (0-7) en die van zaterdag tegen Montenegro. Ook van Letland (2-0) werd er gewonnen, maar het ging steeds mis in de uitwedstrijden tegen de directe concurrenten Turkije (4-2) en Noorwegen (1-1). Het grote voordeel voor de ploeg van Louis van Gaal is dat die twee landen nog op bezoek komen. Turkije is dinsdag te gast in de Johan Cruijff Arena, Noorwegen volgt in november.

De Noren hebben net als Nederland de punten laten liggen in de wedstrijden tegen de directe concurrenten. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Turkije ging het gruwelijk mis: een kansloze 0-3 nederlaag met een rode kaart als uitsmijter. Daarna herpakte Noorwegen zich zeer aardig. In de overige vier duels wist alleen Davy Klaassen te scoren tegen de Scandinaviërs. Daarmee oogt de defensie in ieder geval een stuk meer solide dan die van Turkije.

Letland (4 punten) en Gibraltar (0 punten) maken alleen mathematisch nog kans op plaatsing voor het WK. Montenegro - dat zeven punten heeft, drie minder dan Nederland - mag nog wel een beetje dromen van het toernooi in Qatar. Dan zullen Noorwegen, Turkije en Nederland elkaar veel pijn moeten doen in de onderlinge duels en zal het Balkanland zelf een stuk beter voor de dag moeten komen dan zaterdagavond in het Philips Stadion.