ArenA met 15.000 man: ’We kunnen alles meten’

Een bomvol vak zal er voorlopig niet komen. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - De Johan Cruijff ArenA met vijftienduizend man erin, alles op gepaste afstand en met alle hygiëneregels denkbaar in acht. Het moet gaan gebeuren, nu het stadion is aangewezen als testlocatie in coronatijd. „Doordat we weten wie hier over de vloer komt, kunnen we alles meten , zegt ArenA-directeur Henk Markerink.