Nadal maakt gehakt van tegenstander

De 33-jarige Spanjaard, als derde geplaatst in Londen, gunde de Portugees Joao Sousa maar zes games. Het werd in een uur en drie kwartier 6-2 6-2 6-2.

Nadal begon voortvarend en had al na dertien minuten een voorsprong van 4-0. De nummer 2 van de wereld verloor in de hele wedstrijd maar vijf punten op zijn eigen opslag en hij gunde de mondiale nummer 69 geen enkel breakpoint.

Sousa, die in de tweede ronde Marin Cilic had verslagen, stond voor de tweede keer in de vierde ronde van een grandslamtoernooi. Vorig jaar haalde hij de tweede week van de US Open.

In zijn zevende kwartfinale op Wimbledon neemt Nadal het op tegen de winnaar van het Amerikaanse onderonsje tussen Sam Querrey en Tennys Sandgren.