Kunstrijdster niet naar WK, maar in eigen land in actie Op doping betrapte Kamila Valieva voor het eerst weer op het ijs na ophef tijdens Spelen

Kopieer naar clipboard

Kamila Valieva schaatst een wedstrijd in Saransk. Ⓒ ANP/HH

Kunstrijdster Kamila Valieva komt vrijdag voor het eerst sinds haar met veel ophef omgeven optreden tijdens de Winterspelen van Beijing weer in actie. De 15-jarige Valieva won met het team goud in de landenwedstrijd. Een dag later bleek dat ze al voor de Spelen was betrapt op doping, maar dat het Russische antidopingbureau Rusada haar slechts voorlopig had geschorst en die sanctie al een dag later had teruggedraaid.